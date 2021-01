Faites gratuitement du yoga avec Victoria Bardiau pendant 15 jours

Pour démarrer l'année en beauté, @milavictoriayoga vous invite à rejoindre son challenge gratuit: pratiquer quotidiennement dix minutes de yoga, pendant quinze jours.

Pour Victoria Bardiau (@milavictoriayoga sur Instagram), le yoga est une grande histoire d'amour. Elle a eu une révélation lorsqu'elle a assisté à son tout premier cours. "J'ai commencé en ne connaissant pas ce que ça apportait. La première fois, j’ai beaucoup pleuré", nous a-t-elle confié. Aujourd'hui, cette pratique fait partie intégrante de sa vie. Elle y trouve un tas de bienfaits au quotidien. "Le yoga a beaucoup d'impact sur la gestion émotionnelle. Ça m'aide aussi à me concentrer. Je suis parfois un peu dispersée, très créative. En pratiquant du yoga régulièrement, je me sens plus ancrée. De plus, j’apprends à réguler mon corps, à connaître mes limites corporelles", développe Victoria.

Et, en cette période particulière, rien de tel qu'une routine quotidienne pour bien commencer et terminer sa journée. Pour faire découvrir le yoga au plus grand nombre, Victoria a lancé le mila yoga challenge. Au travers de vidéos, elle propose de se joindre à elle dix minutes, au quotidien, pendant quinze jours. Le tout de manière 100% gratuite. "C'est une petite routine pour réveiller son corps, accessible aux débutant.e.s comme aux confirmé.e.s", explique-t-elle.

Concrètement : chaque jour, les adhérents recevront une vidéo et pourront profiter de dix minutes de yoga, de quoi bien commencer la journée. Ils recevront également une intention sous forme de carte, soit un message sur lequel se concentrer tout au long de la journée. L'inscription se fait en ligne sur le site internet de Victoria. "Je pense que ça a plus d’impact si on le pratique dix minutes tous les jours que deux fois une heure par semaine, par exemple. Le but est d’écouter son corps."

Pour la suite, cette Belge aux multiples idées planche sur de nouveaux projets comme le développement d'une plateforme payante mais compte bien continuer à poster du contenu gratuit sur YouTube. On vous tient au courant, c'est promis.