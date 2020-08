Fais-le ! : un spray anti-moustiques naturel

La première solution pour ne pas se faire piquer par les moustiques femelles qui piquent, ce serait d’arrêter de respirer. C’est en effet par le CO2 que nous rejetons qu’elles nous repèrent. Un peu difficile, on vous l'accorde. On va donc utiliser d’autres moyens. Les sprays classiques sont efficaces mais s'ils s’attaquent au système nerveux des moustiques ils attaquent également le nôtre. Avec Amandine, pas de problème, on reste dans le naturel et en plus pas cher.

Ce spray est a utilisé dans les régions belges et limitrophes avec des moustiques peu agressifs. Si vous vous rendez dans des régions avec des moustiques plus dangereux, n'hésitez pas à aller dans une pharmacie sur place pour vous procurer des produits adapter aux moustiques locaux.