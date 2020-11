Faire bouger les enfants et les ados pour éloigner "la bombe à retardement" de la sédentarité.

D'après une étude de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité (France) réalisée sur 28.000 personnes, "42% des enfants et 59% des adolescents" ont connu une "réduction alarmante de l'activité physique" pendant le confinement, "36% des enfants et 26% des adolescents" ont vu augmenter leur temps assis ou allongé.

"On sait que le niveau d'activité physique d'un enfant détermine sa santé à l'instant T mais également son niveau d'activité physique et sa santé dans le futur", explique David Thivel, chercheur en physiologie à l'université de Clermont-Ferrand et membre du conseil scientifique de l'Onaps.

Donc, "restreindre l'activité physique chez les enfants, c'est aussi mettre un petit peu en danger leur santé future, si cela perdure dans le temps", résume M. Thivel.