Exercices de respiration et bains glacés, le cocktail "boostant" de la méthode Wim Hof

La méthode Wim Hof consiste à faire des exercices de respiration et de méditation de bains glacés. © mihtiander / Getty Images

Diminuer le stress par le froid, tel est le principe de la méthode Wim Hof, qui promet "un état de bien-être et de plénitude absolu". Inventée par le Néerlandais Wim Hof, cette méthode consiste à faire des exercices de respiration et de méditation et à prendre des bains glacés. Elle n'a pas de validation scientifique mais ses adeptes se multiplient à travers le monde.

"Iceman" vous apprend à respirer

La célébrité de ce sportif adepte des records du monde vient de sa capacité de résistance au froid. Son surnom : "Iceman" (l'homme de glace). L'un de ses coups d'éclat : rester 1h08 dans un tube rempli de glace. C'était en 2008. Selon le Néerlandais de 62 ans, ses capacités lui viennent d'une façon de respirer auquel il a donné son nom : "la méthode Wim Hof". Dans sa vidéo de présentation le coach détaille le cycle respiratoire : "On inspire pleinement, ventre poitrine jusqu'à la tête et on expire relâché. Il faut faire 30 répétitions fluides, puis une apnée les poumons vides. Le tout suivi d'une inspiration importante pour rééquilibrer le système nerveux". Cet exercice, à répéter trois fois de suite, procurerait une sensation de bien-être car le corps libère des hormones du bonheur : dopamine ou adrénaline. Le coach conseille d'effectuer l'exercice assis ou allongé. En effet, "on peut avoir une perte de connaissances liée aux apnées", explique l'auteur du livre "La Respiration pour la maîtrise de soi".

Stage, coach ou en ligne : comment s'y mettre ?