Examens : 6 conseils pour rester en forme

La période des examens est souvent la plus stressante de l'année pour les étudiants. On se jette à corps perdu dans les révisions, jour et nuit, souvent au détriment de sa santé. En incorporant quelques bonnes habitudes à sa routine quotidienne et en faisant des pauses régulières, on dope ainsi sa productivité et peut-être aussi ses notes finales.

Faire de l'exercice

Certains étudiants penseront que le fait de faire du sport n'est pas une priorité pendant les révisions, mais prendre du temps pour une activité physique, surtout en extérieur, peut doper sa productivité et sa santé pendant les révisions et ainsi mieux vivre cette période de stress.

Grâce à l'exercice, le corps produit des endorphines, l'hormone du bien-être, qui améliorent l'humeur et aident à réduire le stress. Des études ont aussi montré que l'exercice pouvait aider à mieux se concentrer. Il ne faut donc pas culpabiliser lorsqu'on fait des pauses sportives, même juste pour aller se balader quelques minutes à l'extérieur.

Bien se nourrir

Les spécialistes recommandent d'adopter une alimentation équilibrée en période d'examens pour rester en bonne forme mentale et physique, toutes deux nécessaires pour se concentrer pendant les révisions.

Il est conseillé d'inclure des légumes feuilles riches en fer, comme les épinards, pour augmenter naturellement son niveau d'énergie, et des glucides complexes comme les patates douces, des sucres lents qui fournissent de l'énergie pendant plus longtemps. Les fruits sont aussi un allié en cette période, surtout les baies estivales qui permettent de mieux se concentrer. Pensez aussi aux oméga-3 avec des poissons gras comme le saumon pour améliorer le fonctionnement cérébral pendant les révisions.

L'eau, la meilleure façon de s'hydrater

On pourrait penser que les boissons énergisantes sont très efficaces en cette période tendue, mais la caféine et le sucre qu'elles renferment peuvent nuire non seulement à votre santé, mais aussi à votre concentration. Limitez donc votre consommation de thé et de café, mais pas celle d'eau. Certaines études ont montré un lien entre une bonne hydratation et de meilleurs résultats aux examens.

Faire régulièrement des pauses

Inutile de trimer de longues heures pendant ses révisions en pensant que vous apprendrez plus. Au contraire, les pauses aideront votre cerveau à traiter, organiser et à vous souvenir de vos révisions.

Faites une pause toutes les 45 à 60 minutes et mettez l'accent sur une activité relaxante comme la lecture d'un livre ou une balade à l'extérieur. En se coupant quelques instants de son travail, on y retourne d'autant plus régénéré et on porte un regard nouveau sur sa tâche.

Bien se reposer la nuit

Vous êtes peut-être tentés de réviser toute la nuit, mais de nombreuses études montrent que l'on enregistre de meilleurs résultats après une bonne nuit de sommeil plutôt qu'après une nuit de révisions, le sommeil aidant la mémoire. Alors, fermez ces livres, faites une pause et accordez-vous une nuit d'environ sept heures de sommeil pour reprendre vos révisions du bon pied le lendemain.

S'exercer à la méditation et à la concentration

On peut améliorer sa concentration lors des révisions en se concentrant sur l'instant présent, cela permet de se calmer et de considérablement réduire le stress inhérent à cette période. Essayez des exercices de mindfulness, de méditation ou du yoga Kundalini qui met l'accent sur la respiration et la concentration.