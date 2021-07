Euro 2020 : 3 conseils pour supporter notre équipe sans (trop) stresser !

Avec l’arrivée des matchs à élimination directe de l’Euro 2020, la tension va être énorme pour les supporters dans les stades, les bars ou devant leur téléviseur. Pour les aider à profiter tout de même de ces instants sous haute tension émotionnelle, voici quelques astuces. Le ventre crispé dès 14 heures, le maillot rouge porté fièrement sur les épaules, et la peur intrinsèque de se faire éliminer de l’Euro. On ne parle pas d’un joueur, mais bien d’un supporteur à l’approche d’un match à élimination directe. Anthony Mette, auteur du livre "Préparation mentale du sportif"* nous donne quelques conseils sur comment gérer son stress pendant 90 minutes (ou plus si affinité).

1. Se préparer au pire des scénarios

On le sait tous, le sport n’est pas une science exacte et partir favori peut être synonyme de désillusion. Le préparateur mental conseille d’anticiper les scénarios catastrophes pour garder espoir dans les moments difficiles. C’est ce qu’on appelle des boucliers. "Plus le supporteur sait anticiper les moments-clés d’un match, plus il va repérer les failles et être utile pour soutenir équipe". Quand on sait qu’au stade les supporteurs peuvent influer sur le match de 20% à 30%, selon le préparateur, ça vaut le coup de se préparer. Mais après la défaite de la France, tous les espoirs sont permis pour nos Belges !

2. Penser à respirer

"Tout le stade retient son souffle". C’est un réflexe naturel en cas de tension, mais qui s’avère contre-productif pour garder son calme. Une mauvaise oxygénation crée de la noradrénaline. Parmi les effets indésirables, elle accélère le rythme cardiaque et ralentit la digestion. Pour aider à retrouver son souffle, le coach propose de faire des exercices de respiration au cours de la journée. Prendre le temps d’inspirer et d’expirer lentement et profondément peut aider à garder son calme lors d’un match tendu.

3. Rester fair-play