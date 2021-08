Et si les ambiances sonores vous aidaient mieux à vous concentrer que la musique ?

"Sans musique, impossible de me concentrer." On a tous utilisé au moins une fois cette excuse pour justifier d'un casque sur les oreilles pour rendre plus funky les révisions ou travailler sur une tâche plus ou moins intéressante. Pourtant, une étude américaine est formelle : la musique est nocive pour la concentration. Alors, écouter de la musique pour travailler, est-ce une bonne idée ?

Pour rester concentré, privilégiez la musique sans paroles

"Grâce à la musique, je me sens beaucoup plus productive et je le vois à la fin de la journée." Comme Chloé, plus de 80% des Français estiment qu'écouter de la musique au travail permet de "booster" leur productivité. Mais quelle musique ? Selon le sondage réalisé par Linkedin et Spotify en 2017, les artistes comme Coldplay, Adele, Ed Sheeran arrivent en tête des écoutes. La musique permet à celui qui l'écoute de produire de la dopamine, cette hormone qui produit de la satisfaction. Résultat : des salariés de bonne humeur. Mais sont-ils plus productifs ? De ce point de vue, tout dépend du style de musique que vous choisissez d'écouter. Au même titre qu'une discussion entre vos deux voisins, une musique avec des paroles peut réduire votre attention. Pourquoi ? Les paroles activent la même partie du cerveau que celle que nous utilisons pour écrire, lire et apprendre.

Des compilations adaptées à toutes les situations

"Travailler efficacement", "Se concentrer", "Se relaxer", les promesses des playlists sur YouTube sont légion et leurs temps d'écoute monstrueux. Ces compilations de musique de plusieurs heures plongent l'auditeur dans une ambiance de son choix pour l'aider à se stimuler. De son côté, le style Lo-Fi tire son épingle du jeu. La radio en direct "lofi hip hop radio - beats to relax/study to" comptabilise 5,9M de "j'aime" et plusieurs milliers d'écoutes en continu à travers le monde. Son rythme lent et parfois quelques imperfections, telles que des bruits d'oiseaux, le son de la pluie, plongent l'auditeur dans une ambiance douce pour travailler.

Les bruits de fond ou d'ambiance boostent la productivité