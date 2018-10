Enquête sur les consommateurs de CBD (France)

Mais qui en consomme, sous quelle forme et pourquoi ? Quels sont les effets thérapeutiques et les éventuels effets secondaires ? E-liquide-cbd.info a réalisé en septembre 2018 une enquête auprès de 759 consommateurs français, âgés de 18 à 70 ans.

Une consommation quotidienne et très masculine

Intéressons-nous tout d'abord au profil du consommateur régulier de CBD. S'il est possible de le consommer de différentes manières, l'e-liquide est massivement employé puisque 89% des personnes interrogées optent pour ce format. Suivent la consommation sous forme d'huile, de gélules, de cristaux et de fleurs.

C'est côté genre que les chiffres sont les plus marquants. En effet, on dénombre parmi les individus concernés 69% d'hommes pour seulement 31% de femmes consommatrices de CBD. Pour la plupart (74%), c'est devenu une habitude quotidienne, tandis que 17% en consomment chaque semaine.

37% du panel des consommateurs est âgé de 25 à 34 ans et 28% de 35 à 44 ans. Ils ne sont que 16% à avoir entre 18 et 24 ans et 11% à franchir la barre des 44 ans et plus. Les seniors (plus de 55 ans) sont peu nombreux (8%).