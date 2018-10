En couple, les femmes sont plus empathiques que les hommes

Une étude de grande ampleur menée par deux universités australiennes corrobore l'idée largement répandue que les femmes montrent beaucoup plus d'empathie que leurs partenaires masculins.

Lorsque ces messieurs tombaient malades ou devaient faire face à un événement traumatisant au cours de leur vie, les femmes étaient visiblement affectées, alors que dans la situation inverse les hommes n'étaient pas autant touchés, explique le Dr. Cindy Mervin de l'université du Queensland.

"Ce n'est pas que les hommes soient dénués d'émotions ou insensibles, puisqu'ils sont fortement affectés par ce qui leur arrive, mais ils sont tout simplement peu sensibles lorsqu'il est question des sentiments de leur partenaire", précise le Dr. Mervin.

Les professeurs Mervin et Frijters ont analysé des données provenant d'une étude de grande ampleur menée auprès des foyers australiens, comprenant les réponses de plus de 20.000 sujets.

Il en ressort que les événements ayant affecté les hommes n'étaient pas liés aux expériences de leurs compagnes, selon les chercheurs.

Lorsque les partenaires de ces dames devaient faire face à un coup dur, les scientifiques ont mesuré leur niveau d'empathie, il atteignait en moyenne 24%, soit presque le même niveau que lorsqu'elles devaient affronter un événement traumatisant les concernant personnellement.

"Il est possible que les hommes soient probablement plus affectés par leur propre rôle et image en tant que partenaires que par les sentiments de leur partenaire", a conclu le professeur Frijters.