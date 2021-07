Écrire dans un journal chaque jour : les bienfaits sur notre vie et notre santé

Êtes-vous un(e) diariste ? Faites-vous donc partie de ces personnes qui s’adonnent à l’écriture quotidienne et qui tiennent ce qu’on appelle communément un "journal intime" ? Pour la plupart, ce souvenir les replonge dans leur adolescence. Nous nous rappelons alors ce petit cahier si précieux à nos yeux et si cher à notre cœur. On s’épanchait sur nos états d’âme, sur nos amours intimes, sur nos petits chagrins et nos grands bonheurs aussi. Lire aussi : Écrire : la meilleure manière de se remettre d’une rupture selon une nouvelle étude Réhabiliter la pratique de l’écriture dans notre quotidien aurait des vertus thérapeutiques et ce, quel que soit l’âge de la personne comme le mentionne Penserchanger.com. Tenir un journal serait tout bénéfice pour notre santé et permettrait de gérer nos émotions, de se sentir plus serein mais aussi de mieux appréhender l’avenir… Ce sont les promesses bienfaisantes qui découleraient de l’écriture au jour le jour. Découvrons au fil des mots, de ces quelques lignes tous les bénéfices de cette écriture quotidienne pour chacun d’entre nous.

Une écriture conditionnelle

Les bénéfices de l’écriture quotidienne seraient avérés à partir du moment où cette pratique s’exprimerait sous : une écriture manuscrite Écrire à la main activerait davantage le cerveau que l’écriture par ordinateur comme énoncé sur se-realiser.com. L’écriture manuscrite favoriserait ainsi l’apprentissage et le développement cognitif. Le processus plus lent de l’écrit manuscrit permettrait de mieux mémoriser, de mieux comprendre et apprendre. Il en découlerait aussi une propension à l’engagement, une faculté à la projection de soi dans l’avenir. une volonté d’apprendre de nos acquis et de nos expériences pour dégager du sens Selon une étude de la Harvard Business School, l’apprentissage issu de nos expériences serait plus performant s’il est accompagné par une réflexion profonde sur nos acquis. On tire ainsi profit de nos expériences plurielles de notre vie pour en retirer des enseignements, des enrichissements. De cette écriture quotidienne manuscrite, analytique et porteuse de sens découlera d’impressionnants bienfaits sur notre santé, notre état émotionnel et sur nos perspectives à venir… De quoi nous inciter à reprendre la plume pour profiter de ces bénéfices pluriels.

Tous les bienfaits de l’écriture quotidienne

Le panel des répercussions positives de la tenue d’un journal sur notre santé, notre bien-être est surprenant. Le site PenserChanger.com dresse d’ailleurs le précieux inventaire de ces bienfaits. Nous présenterons ici 5 d’entre eux qui sont prédominants et repris majoritairement par bon nombre de spécialistes en psychologie, en développement personnel ou par des scientifiques. Lire aussi : Fermez vos écrans : vous serez plus créatif si vous écrivez à la main ! Si l’écriture manuscrite permet d’augmenter sa créativité, de booster sa bonne humeur, d’optimiser sa capacité à communiquer, de profiter des bienfaits de la gratitude, de s’adonner à une certaine forme de méditation par les mots, de mieux dormir… Tenir un journal a de façon prépondérante la faculté de : Renforcer notre système immunitaire Diminuer notre stress Booster notre mémoire Permettre d’atteindre nos objectifs Transcender notre avenir par l’apprentissage

1. Renforcer notre système immunitaire

Tenir un journal serait favorable à notre bonne santé. Le simple fait de coucher sur papier ses peurs et ses anxiétés, ses doutes, ses questionnements… permettrait indéniablement d’en réduire l’impact sur notre esprit. Or, nous savons combien le corps et l’esprit sont intimement liés et ainsi, l’écriture expressive se répercuterait favorablement sur notre mental, sur notre physique et donc sur notre santé en général. Comme le souligne le site PenserChanger.com, une étude aurait d’ailleurs démontré les répercussions positives de l’écriture manuscrite auprès de patients atteints de maladies graves. L’écriture ne serait d’ailleurs pas étrangère au domaine de la thérapie en général comme le précise "L’American psychological association" qui établit le fait que l’écriture manuscrite renforcerait non seulement notre système immunitaire mais aussi notre esprit. Tout ce qui renforce notre esprit soigne donc notre corps. Dès que notre état mental est consolidé par la pratique de l’écriture quotidienne, les répercussions positives sur notre état physique sont indéniables. Tout notre système immunitaire n’en est que plus fort.

2. Diminuer notre stress, réduire l’anxiété

Les bénéfices de l’écriture manuscrite opèrent sur notre niveau de stress et d’anxiété grâce au phénomène de distanciation et de plus grande objectivité qui en résulte. Mettre sur papier toutes les sources de nos angoisses, les petits moments difficiles de la journée… permet déjà de les déverser et d’atténuer ainsi leur intensité en les rendant extérieurs à nous. Couchés sur papier, les facteurs de stress perdraient leur plein pouvoir comme le souligne PenserChanger et deviendraient dès lors plus objectivables. Sous ce nouvel état, il serait plus facile de nous débarrasser des sentiments négatifs et, qui plus est, sur le long terme ! Une simple et belle façon de se délester de notre anxiété, du stress, de nos peurs qui impactent en cascade notre capital santé.

3. Booster notre mémoire

Tout est question principalement de qualité d’assimilation des informations. Écrire à la main stimulerait les cellules de notre système nerveux appelé "Système d’activation réticulaire – le SAR". Le SAR repère ce sur quoi on focalise notre attention et active en nous le processus d’assimilation de ces informations. Relater nos petits moments de vie dans notre journal permet d’établir une photographie sur le long terme de ce que l’on vit et de se souvenir aussi des instants du passé qui étaient voués à l’oubli sans l’écriture. Ce cahier ravivera aussi la mémoire en réactivant l’assimilation des informations sur lesquelles nous avons porté notre attention. L’écriture manuscrite capte notre attention et nous renvoie à nous-même tous nos mots (nos maux) comme étant de réelles opportunités pour pouvoir transcender ces instants à l’avenir. S’exercer à l’écriture quotidienne boosterait ainsi notre mémoire mais permettrait aussi grâce à cette photographie sur le long terme d’envisager une nouvelle perspective sous un sens (jour) nouveau.

4. Atteindre nos objectifs

Trop souvent nous alignons dans notre mental des objectifs, des buts que l’on voudrait atteindre. Ils se noient souvent dans un flux incessant d’idées disparates qui finissent par se dissoudre au fil des jours, des événements. Fixer ses objectifs sur papier est déjà leur donner tout le pouvoir de se concrétiser, de les atteindre. Vous leur donnez ainsi consistance, vous les mettez en perspective, ou les morcelez en sous-objectifs concrets et réalisables. L’écriture manuscrite a une force créatrice indéniable. La pratique d’un tableau de visualisation se base d’ailleurs sur ce principe. On couche ses buts, ses rêves sur papier, on les détaille, on les représente, on leur donne vie sous les mots ou par images. Cette technique permet de les porter concrètement à notre connaissance, au niveau de notre conscience et de leur donner ainsi toutes les chances de se réaliser. L’écriture stimule aussi votre motivation en vous donnant rendez-vous avec vous-même pour faire le point, le bilan sur la concrétisation de vos projets. C’est une très belle façon de ne rien lâcher et de faire de vos rêves la réalité.

5. Transcender notre avenir par l’apprentissage