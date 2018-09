Eau gazeuse : quels bienfaits et quels risques ?

Eau plate ou gazeuse ? S'il est conseillé de boire beaucoup d'eau pour rester en forme, éliminer les toxines, réguler notre température interne, et transporter les nutriments, il n'est pas facile de la choisir.

Est-ce simplement une question de goût ? Voyage dans l'univers des bulles et leur effet sur notre organisme.

Qu'est-ce que l'eau gazeuse ?

L'eau gazeuse contient du gaz carbonique ou dioxyde de carbone. C'est lui qui, dissout dans le liquide, se transforme en bulles quand la boisson est dépressurisée, quand on ouvre la bouteille.

Dans le détail, il existe deux types. (1) L'eau pétillante naturelle qui contient du dioxyde de carbone à sa source. C'est-à-dire qu'eau et gaz cohabitent dans la même nappe souterraine. Il arrive qu'elle soit en plus "renforcée" avec son propre gaz, capté séparément en profondeur, au moment de la mise en bouteille. (2) L'eau minérale gazéifiée est une eau minérale plate à laquelle on a ajouté du gaz carbonique sous pression, provenant de différentes sources, en usine au moment de l'embouteillage. Du sodium et d'autres minéraux y sont souvent ajoutés.

Ses bienfaits

Il existe des études publiées qui analysent le rapport entre la consommation d'eau gazeuse et leur effet sur la vidange gastrique et le confort intestinal. Certaines démontrent que les eaux minérales gazeuses, à cause de leur taux élevé de bicarbonate, encourageaient une certaine distension abdominale.

Un autre bienfait de l'eau gazeuse serait sa capacité à réduire le risque de maladie cardiovasculaire chez les femmes, lors de la phase qui suit la ménopause. Toutefois, ces résultats sont à considérer avec beaucoup de précautions dans la mesure où certaines de ces études sont financées par des marques d'eau gazeuse.

Ses points faibles

Le premier, sa teneur en sel, qui peut parfois s'avérer trop élevée. Et ceci pour des raisons de santé bien plus que de goût, parce que consommer une eau trop riche en sodium quand on souffre de rétention d'eau, d'hypertension artérielle, de problèmes cardiaques ou d'une maladie rénale, peut être dangereux. Si l'on présente l'une de ces pathologies, ou même si l'on est enceinte, mieux vaut consulter son médecin pour voir s'il est possible d'en consommer tous les jours. Le deuxième point faible de l'eau pétillante, c'est que si l'on en consomme trop souvent, cela peut entraîner des ballonnements gastriques et une irritation au niveau de l'intestin.

Fait-elle grossir ?

Une idée communément reçue sur l'eau gazeuse, c'est qu'elle ferait grossir. C'est faux! Certes, elle contient du gaz, et peut engendrer des ballonnements si elle est consommée en excès. Mais, entre une eau pétillante et un soda, il n'y a pas de comparaison en termes de sucres et de calories. On la conseille d'ailleurs souvent en cas de régime, car elle est moins fade que de l'eau plate, le tout pour zéro calorie.

En revanche, consommée juste avant un repas, l'eau gazeuse peut effectivement ouvrir l'appétit. Mais en même temps, une fois dans l'estomac, l'eau occupe pas mal de place, et crée une sensation de satiété.

En définitive : non, l'eau gazeuse ne fait pas grossir !

Son effet sur la santé dentaire

L'une des principales inquiétudes concernant l'eau pétillante est son effet sur les dents, puisque l'émail est directement exposé à l'acide. Il existe très peu de recherches sur ce sujet, mais une étude a montré que, bien que l'eau pétillante ait un potentiel corrosif légèrement supérieur, ce même potentiel est plutôt dérisoire et 100 fois plus faible que celui des sodas.

Beaucoup de gens préfère cette boisson non-calorique, qui engendre une agréable sensation de pétillements, à l'eau plate. Il n'existe actuellement aucune preuve que l'eau gazeuse ou pétillante soit mauvaise pour vous.