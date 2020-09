"Earthing" : et s'il suffisait de marcher pieds nus sur la Terre pour aller mieux ? - © FluxFactory - Getty Images

Avez-vous déjà entendu parler de "earthing" ? La pratique n'est pas nouvelle mais elle fait un retour en force depuis le début de la pandémie mondiale, témoignant d'un besoin de retrouver une certaine harmonie, un équilibre intérieur, mais également de se reconnecter à la nature. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : se connecter à l'énergie naturelle de la Terre en marchant pieds nus. Un procédé assez simple, en somme, qui pourrait devenir un allié bien-être incontournable. Retrouver l'harmonie entre corps et esprit : c'est ce que recherchent de nombreuses personnes à travers le monde alors que l'épidémie de coronavirus n'a toujours pas été enrayée. Le "earthing" pourrait les y aider en leur permettant de profiter de la plus simple des choses : l'énergie naturelle de la Terre. Cela ne s'achète pas, cela ne se consomme pas et pourtant, cela fait partie des méthodes mises à l'honneur aujourd'hui pour se sentir mieux.

Qu'est-ce que c'est le "earthing" ? Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas simplement d'ôter ses chaussures et de se balader pieds nus au travail, dans le métro ou sur vos moquettes tissées. Non l'idée est de se connecter avec Mère Nature, et donc de marcher sur des matériaux naturellement conducteurs pour bénéficier de son énergie : sable, eau, terre… L'important est d'être relié à la Terre pour rééquilibrer votre organisme. Si le "earthing", également appelé "grounding", est un concept presque naturel dans certaines cultures, il l'est beaucoup moins dans la majeure partie du monde où les journées, qui filent à 100 à l'heure, sont rythmées par le traditionnel métro-boulot-dodo, qui ne laisse que peu - ou pas - de place à une connexion avec la nature. Et davantage encore avec nos chaussures aux pieds, qui nous isolent totalement de la surface de la planète. C'est à la fin des années 1990 que Clinton Ober découvre la pratique du earthing durant ses voyages. Il la fait découvrir au plus grand nombre avec l'ouvrage "Connectez-vous à la Terre" (Vega Eds). L'auteur y explique que marcher pieds nus n'est pas la seule façon de pratiquer le earthing. Il est également possible d'être simplement assis, le but ultime étant d'être en contact avec la surface de la Terre. Un concept qui permettrait de réduire de nombreux problèmes de santé allant du stress à certaines douleurs chroniques en passant par la fatigue. C'est d'une simplicité presque déconcertante et une véritable aubaine à l'heure où l'appel de la nature semble justement de plus en plus fort.