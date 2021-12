Dry January : "Je viens de passer un an sans boire d'alcool"

À l'arrivée du printemps, ce sont les économies qui motivent le jeune homme à ne pas reprendre sa consommation. "Je me suis dit que j'avais fait le plus dur. Entre-temps, je me suis projeté pour faire un grand voyage à la fin de l'année et je n'avais pas encore la moitié de mon budget."

Des occasions de rechute, Paul en a vécu "à la pelle". "Au bout de quelques mois, j'ai appris à 'oublier cette pulsion' de commander une bière. Parfois, c'est frustrant mais à la fin de la semaine, je pourrai l'affirmer : 'J'ai passé un an sans alcool.'"

Pour l'avenir, Paul hésite encore à ne plus retoucher une goutte d'alcool. "Me dire que je ne boirai plus jamais d'alcool de ma vie me ferait peur. Je préfère ne pas me projeter et me laisser la possibilité de boire un verre pour une grande occasion", conclut-il.