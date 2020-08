Dites adieu aux odeurs de transpiration grâce à ces méthodes naturelles

Votre déodorant n’est plus suffisant ? Vous refusez les nombreux mauvais composants des produits industriels ? Découvrez quelques astuces naturelles pour lutter contre la transpiration. Le Docteur Michael Berdugo, médecin généraliste interrogé par Slate, explique qu’à l’approche de l’été de nombreuses personnes consultent pour transpiration au-dessus de la normale. Problème qui pourrait sembler bénin, il gâche la vie des personnes qui en souffrent et qui développent alors un complexe. Honte des odeurs qu’ils dégagent et impossibilité de continuer leurs activités avec des vêtements trempés de sueur, leurs glandes sudoripares s’emballent et les empêche de mener une vie 'normale'. Un phénomène qui n’est pas encore expliqué par la médecine mais contre lequel on peut s’armer naturellement dans une certaine mesure.

Le déodorant naturel Une solution simple mais efficace quand on ne transpire pas de manière trop excessive. Il empêche les odeurs de la transpiration de se rependre et de déranger votre entourage. Nous vous proposons d’ailleurs plusieurs recettes de déodorants naturels pour vous protéger vous, votre peau et la planète. Si cela vous prendra un (tout) petit peu de temps, cela ne vous coûtera pas beaucoup plus cher !

Les tissus naturels Certains tissus sont plus à même de diminuer votre transpiration en faisant respirer correctement votre peau. En effet, le lin, le coton et le bambou sont d’excellentes matières pour absorber les odeurs de sudations. Au contraire, en temps de grosses chaleurs, oubliez les vêtements en polyester et en acrylique. Lorsque vous transpirez, les tissus synthétiques empêchent l’évaporation de la sueur.

Le vinaigre de cidre avant d’aller dormir A côté de son pouvoir antiseptique, le vinaigre de cidre est un très bon désodorisant naturel. Avec un coton, appliquez le vinaigre sur vos aisselles avant d’aller dormir et laissez-le sécher.

Le concombre et le citron en rondelles Le concombre et le citron peuvent aussi réguler les glandes responsables de la transpiration. Coupez le citron et/ou le concombre en rondelles et frottez-en sous vos aisselles matin et soir. Il faudra attendre quelques jours pour constater une baisse de la transpiration.

L’aloé véra resserre les pores L’aloe vera a un effet astringent qui peut resserrer vos pores en plus de diminuer le développement de bactéries ce qui empêche les mauvaises odeurs de se développer. Vous pouvez l’appliquer en gel directement sur les aisselles.