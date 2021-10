Dis-moi de quel pays tu viens, je te dirai quelles sneakers tu portes…

Mais si certains modèles ou éditions rares font l'unanimité aux quatre coins du globe, les goûts et les couleurs diffèrent fortement selon les zones géographiques.

Devenues incontournables, les sneakers se sont imposées en quelques années seulement comme les chaussures les plus convoitées au monde, au point de se vendre aux enchères à prix d'or.

Les Français ne jurent que par New Balance (+55%) et les Japonais par Vans (+50%).

En Italie , berceau de nombreuses maisons de luxe, c'est une basket classique Alexander McQueen qui fait l'unanimité, avec des ventes qui ont plus que doublé ce dernier trimestre.

Alors qu' au niveau mondial , c'est la sneaker Adidas Yeezy Foam Runner qui s'impose comme la pièce phare du vestiaire de l'homme au troisième trimestre 2021, avec un bond des recherches de 411%, d'après la plateforme Lyst , on ne retrouve pas cette incontournable dans les tendances rendues publiques par StockX .

En Espagne , ce sont des modèles bien spécifiques qui font l'unanimité, comme la paire de Nike Jordan 1 Mid Dia de Muertos, proposée pour la fête traditionnelle du même nom, qui se vend dix fois plus cher que la moyenne mondiale, ou encore l'ensemble des baskets conçues en collaboration avec les artistes J Balvin ou Bad Bunny, qui se vendent 3,5 fois et 10 fois plus cher, respectivement, que la moyenne mondiale.

Les sneakers ne sont pas les uniques articles à voir leurs ventes décoller dans l'univers du streetwear. La plateforme StockX nous apprend également que la marque Fear of God connait un succès phénoménal en Corée du Sud avec des ventes en hausse de 525%. Mais les Coréens sont également de grands amateurs des collaborations entre Nike et Stüssy, qui se vendent 11 fois plus que la moyenne mondiale.

Au Royaume-Uni, c'est le label Telfar, porté par Telfar Clemens et connu pour ses vêtements - et davantage encore ses sacs - gender fluid, qui obtient tous les suffrages avec des ventes en hausse de 90%.

Pas de sneakers non plus aux Etats-Unis, où les achats et les ventes de vêtements Nike Skateboarding ont bondi de 850% au cours du dernier trimestre.