Deux minutes d'exercices avant de commencer à étudier peuvent booster votre cerveau

Bouge à la maison - Episode 99 : Entrainement spécial fessiers (99/105) - 04/12/2020 Ils vous ont fait bouger, transpirer durant tout le confinement ! Ils vous ont appris à sculpter votre body à même votre salon grâce à une bonne dose de volonté et de motivation... Manzul et Malik sont de retour sur Tipik ! Tous les jours de la semaine, dès 9h, nos coachs sportifs vous initient à de nouvelles séries d'entrainements. Toujours basée sur le même principe, la pratique du sport doux ne requiert ni accessoires, ni matériel spécifique... Une série d'entraînements variés qui fera travailler l'ensemble du corps ainsi que des zones plus précises telles que les abdos, les bras, les fessiers et les jambes. Et pour encore plus de fun et de transpiration, nos deux professionnels enregistreront leurs 30 minutes de sport quotidien dans divers endroits de la capitale et accueilleront également différents invités pour pimenter vos séances !