Tendance adore les bonnes adresses où on respecte notre peau et la planète alors on vous a trouvé deux endroits où assouvir votre besoin en bio à Liège.

Mahalo Ethique Store et du bio partout! - © Chloé Rosier Un concept store éthique où vous trouverez des cosmétiques mais également des vêtements (dont quelques-uns ne sont pas fait en Chine). Ce qu'on a particulièrement apprécié c'est qu'il y a pas mal de produits belges (et bio) et que la vendeuse est adorable! Elle vous explique d'où viennent les produits, comment les utiliser, vous conseille en fonction de votre cas personnel (peau sèche, qui tiraille, peau grasse, etc). Un petit aperçu des produits en photo. Nous avons acheté le dentifrice solide au charbon et on vous en dira des nouvelles!

Marque belge, Cîme s'inspire de l'Hymalaya - © Chloé Rosier Shampoings bio - © Chloé Rosier Le dentifrice solide au charbon - © Chloé Rosier Plus d'infos : Adresse : Rue de l'Université 35, 4000 Liège

Site internet : https://www.mahalo.be

Facebook : Mahalo

L'entre-pot Deux adresses à Liège où acheter vos cosmétiques et produits bio - © Chloé Rosier A la base c'est une épicerie bio, où vous pouvez notamment trouver des pâtes d'amande pour les vegans en manquent de vitamines. Il y a également une section cosmétiques et produits ménagers où vous retrouverez la marque Belle Bulle Bio (et leurs fondants de bain qu'on adore) et plein d'autres qui proposent des déos bio, des barres de shampoings, etc. Le concept (d'où leur nom), c'est de permettre aux gens de (re)venir avec leur pot, leur bouteille, leur jarre pour les remplir de céréales bio (grand choix), de savons, de graines, etc. C'est pas beau ça?