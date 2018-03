Détox : quel programme pour sortir de l'hiver en douceur ?

Si vous vous sentez lourd, gonflé, fatigué, le tout avec le moral à zéro, c'est sans doute que votre organisme réclame une détox pour se délester des toxines et kilos superflus accumulés pendant l'hiver.

Voici quelques bons réflexes pour remettre la machine en route tout en veillant à son système immunitaire.

A force d'entendre parler de détox toute l'année, difficile de connaître le vrai bon moment pour purifier son organisme sans danger.

Avec l'arrivée des premiers rayons de soleil et des journées plus longues, le printemps est la saison phare pour éliminer les toxines accumulées dans le foie, le colon et la vésicule biliaire pendant l'hiver.

Détox n'est pas régime

A l'inverse d'un régime qui vise à restreindre le nombre de calories consommées, la cure détox, à suivre idéalement pendant une semaine, permet de régénérer le corps sans l'affaiblir, en favorisant ses fonctions d'élimination naturelle via les émonctoires (peau, foie, intestins, reins, poumons).

C'est pourquoi le café, les aliments gras et sucrés ou les aliments qui demandent plus d'énergie pour être digérés tels que le poisson, la viande ou les oeufs sont à exclure de la cure détox pour éviter de surcharger le travail des organes, du moins les trois premiers jours.

Des fruits, des légumes et du soleil

A l'inverse, les fruits et légumes frais, bio sans pesticides, riches en antioxydants et en vitamines, sont à privilégier. A chaque changement de saison, il est important de soutenir son système immunitaire avec des choix intéressants sur le plan nutritionnel.

Ainsi, mieux vaut moins manger -surtout le soir- plutôt que de passer à des menus drastiques type soupes/salades.

La sortie de l'hiver est l'occasion de remettre le nez dehors et le corps en mouvement. De nombreuses études scientifiques ont montré les effets bénéfiques des marches en forêt par exemple pour purifier le mental et diminuer le stress notamment. Loin des écrans, la détox devient aussi digitale et repose le système nerveux.

Si vous ne souffrez pas de troubles de la circulation ou cardiaques, des séances de hammam ou de sauna sont particulièrement recommandées pour chasser les toxines et détendre les muscles engourdis par le froid.

Globalement, toutes les activités physiques qui stimulent le système lymphatique parmi lesquels la marche, la course, l'aquabike, la randonnée, les postures de yoga seront efficaces pour drainer les déchets. Sans oublier de boire suffisamment tout au long de la journée et de prendre le temps de respirer profondément.

Enfin, les plantes et les épices donneront un coup de pouce pour faire le grand nettoyage. On optera pour la reine des prés, le chardon-Marie, le fumeterre, le citron comme draineurs sous forme de tisanes, sauf en cas d'insuffisance rénale. Côté épices, la coriandre, la cannelle, la cardamone, le curcuma, le gingembre et le cumin faciliteront le transit et aideront à purifier le foie.