Des chercheurs américains explorent une stratégie pour éviter de prendre du poids en vacances

Une nouvelle étude américaine montre qu’une surveillance quotidienne aide à maintenir sa ligne, y compris pendant les périodes de relâche comme les jours fériés ou les vacances.

Que ce soit en hiver avec les fêtes de fin d’année ou en été avec les séances de farniente au soleil, les vacances représentent une période propice à la prise de poids. Mais les personnes qui ont pris l’habitude de surveiller leur ligne tout au long de l’année ont moins tendance à prendre de poids pendant leurs congés, affirment des chercheurs américains de l’université de Géorgie (Etats-Unis), auteurs d’une étude à paraître en juin prochain dans la revue Obesity.

« Les vacances et les jours fériés sont probablement les deux périodes de l’année où les gens sont les plus susceptibles de prendre du poids en très peu de temps, ce qui peut avoir un impact important sur la santé à long terme », observe Jamie Cooper, professeur agrégé de l’Université de Géorgie et auteur principal de l’étude.

Les médecins ont suivi 111 adultes (divisés en deux groupes) âgés de 18 à 65 ans de novembre 2017 à janvier 2018. Les participants du premier groupe ont été invités à se peser chaque jour sur une balance et à surveiller l’évolution de leur poids à partir de graphiques. Les volontaires du groupe expérimental étaient totalement libres d’employer la méthode de leur choix pour atteindre leur objectif (exercice physique, régime, etc). Les autres participants (groupe de contrôle) n’ont reçu aucune instruction particulière.

Une auto-surveillance aide à modifier les habitudes

Au terme de l’expérience, les auteurs de l’étude ont observé les participants pendant 14 semaines. Les volontaires issus du groupe expérimental qui se pesaient quotidiennement ont réussi à maintenir leur poids, (voire à perdre quelques kilos) pendant les fêtes de fin d’année, tandis que ceux du groupe de contrôle ont plus facilement pris du poids.

Les recherches montrent que le fait de surveiller son poids régulièrement peut entraîner des changements de comportement, comme le fait de manger moins et de se dépenser davantage physiquement. « Les gens sont très sensibles aux différences entre leurs comportements de tous les jours et l’attitude qu’ils vont adopter par rapport à leur norme ou à leur objectif. Lorsqu’ils prennent conscience de cet écart, cela a tendance à conduire à un changement de comportement », explique Michelle vanDellen, professeure adjointe à l’université de Géorgie et co-autrice de l’étude.

La prochaine étape consistera à poursuivre et élargir les recherches sur des cohortes plus importantes afin de déterminer si l’auto-surveillance quotidienne du poids sans suivi graphique s’avère aussi efficace.