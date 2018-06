Des aliments à "calories négatives" pour aider à perdre du poids

À chaque nouvelle année son lot de bonnes résolutions. Dans le top 5, maigrir et prendre soin de son corps. Et si revisiter nos assiettes avec des aliments aux calories négatives pouvait être la clé d'un régime réussi ? Certains contiennent si peu de calories que l'énergie consacrée à la digestion est supérieure à celle que ces aliments fournissent. C'est la théorie des aliments à calories négatives. Voici les clés pour appliquer le régime sans danger.

Sans tomber dans le régime drastique contre-productif ou l'orthorexie la plus totale, connaître quelques ingrédients à calorie dite négative permettrait d'alléger ses repas tout en demandant à l'organisme de brûler davantage d'énergie.

Les aliments dits "à calories négatives" sont tous ceux qui ont un faible indice glycémique et un pourcentage élevé de fibres. Ils ne sont donc pas dépourvus complètement de calorie, mais elles sont très peu élevées. Aucune étude à ce jour n'indique que manger tel aliment ferait maigrir. En revanche, ces aliments, le plus souvent crus, vont jouer un rôle dans la dépense d'énergie tout en améliorant la performance du métabolisme et la production d'enzymes digestives (qui favorisent l'absorption des aliments), impliquées dans la décomposition des graisses, notamment.

À première vue, ce ne sont pas ceux sur lesquels on se jetterait en premier. Le but n'est pas de composer un repas à base de ces aliments exclusivement uniquement pour maigrir (et se priver de protéines essentielles), mais plutôt de les glisser ici et là pour doper son métabolisme et adopter un mode alimentaire plus sain, où le gras et le sucre ne sont pas rois !