Depuis quand le sport est synonyme de santé ?

La corrélation entre sport et santé est le fruit de plusieurs siècles de recherches médicales. - © duncaasn1890/Getty Images

Les bienfaits du sport sur la santé ne sont plus à prouver. Mais cette corrélation est le fruit de plusieurs siècles de recherches médicales. Déjà pendant l'Antiquité, les Grecs avaient pris conscience de la nécessité de prendre soin de son corps pour rester en bonne santé. "Un esprit sain dans un corps sain." Dans le dernier baromètre Sport-Santé publié en février dernier par la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) et Ipsos, 62% des Français jugent que la reprise des activités physiques et sportives est indispensable pour eux-mêmes.

Antiquité : la santé est une question d'équilibre En son temps, Hippocrate (460-377 av. JC) faisait déjà le même constat en affirmant que "l'exercice est un facteur d'équilibre entre la force que l'on dépense et celle que l'on absorbe". Pour lui, la santé viendrait de l'équilibre entre quatre éléments : "le sang, la lymphe, la bile noire et la bile jaune". Cette notion d'équilibre entre les éléments se retrouve aussi chez Aristote (384-322 av. JC), pour qui "les travaux du corps nuisent à l'esprit, les travaux de l'esprit nuisent au corps". Le lien entre sport et médecine apparaît pour la première fois sous l'Empire romain grâce à Galien (130-199 après JC). Ce médecin à l'école des gladiateurs de Pergame incorpore la pratique de la gymnastique dans la médecine préventive et thérapeutique. Il différencie les "exercices actifs" en trois catégories : ceux qui demandent de la force, ceux qui nécessitent de la rapidité et les "violents". Ces notions ne connaissent alors pas d'évolution jusqu'à la Renaissance.

Renaissance : l'anatomie révèle le lien entre exercice et oxygène La Renaissance marque la recherche par l'anatomie. Lors de l'étude du corps humain, les médecins font peu à peu le lien entre respiration et exercice musculaire. En 1780, Lavoisier démontre que "la respiration est une combustion" et démontre dans les "Mémoires de l'Aca­démie des Sciences, 1789-1790" que plus l'activité physique est intense, plus le corps consomme de l'oxygène. Cependant, le mécanisme musculaire reste inconnu des scientifiques de l'époque.