Découvrir la danse libre pour vraiment se lâcher

Vous rêvez de danser sans vous soucier de la chorégraphie ou du juste mouvement ? La danse libre ou improvisée, fondement de la danse contemporaine, est une discipline ludique et libératrice accessible à tous à condition de laisser la performance aux vestiaires

Même si vous n'avez jamais dansé, l'expérience de la danse libre, ouverte à tous, permet de s'exprimer et de lâcher prise grâce aux jeux d'improvisation. Avant de chercher la beauté du geste, l'intention est d'abord de déposer le stress, la fatigue et mettre le corps en mouvement.

"Au début, les corps et les visages sont fermés et expriment une fatigue et des tensions. Au fur à mesure de l'atelier, les corps, les visages, les regards s'ouvrent, s'épanouissent et au bout des deux heures et demie, les danseur(ses) laissent sortir des mouvements authentiques, qui leur appartiennent, explique Rébecca Macchia, danseuse et chorégraphe, qui a ouvert des ateliers de danse libre à Paris à destination du grand public.

Les créatives et les sportives devraient aimer cette expérience laboratoire, qui demande beaucoup d'énergie : les cours débutent généralement par un échauffement corporel complet pour se poursuivre ensuite sur des premières danses en musique et en solo pour prendre conscience de chaque partie du corps.

Des indications verbales ouvrent aussi la voie à la danse improvisée. Ainsi, " frotter", "glisser", "trancher" donnent le ton et l'imaginaire peut ensuite opérer.

Au fur et à mesure de l'atelier, on peut oser prendre des risques et s'aventurer dans des propositions : "Pour ceux et celles qui me suivent depuis le début de l'année, je peux voir un plus grand lâcher prise dès le début du cours et des prises de risques. Donc les propositions de danse sont plus singulières, plus riches et plus sensibles", poursuit la professeure de danse.

Ce véritable voyage, fondement de la danse contemporaine, conduit progressivement vers la rencontre avec l'autre. "Avec la pratique, la relation avec les autres danseurs(ses) se fait de plus en plus facilement, avec plus de confiance", observe Rébecca Macchia. Des exercices en petits groupes permettent, en se connectant aux autres, de créer sur le champ des tableaux dansés. D'après les adeptes, on en ressort libéré, plus dynamique et le sourire aux lèvres.

Pour trouver un professeur compétent qui saura vous guider en danse libre, le mieux est de s'adresser aux studios de danse contemporaine de votre ville ou dans les centres d'animation.