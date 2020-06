Déconfinement : les cinq grandes tendances de consommation que l'on a gardées

Selon une étude réalisée par l'institut d'études marketing C-Ways, les tendances et modes de vie qui prédominent depuis la fin du confinement s'axent, entre autres, autour d'un équilibre plus harmonieux entre vie professionnelle et vie privée et une consommation davantage respectueuse de l'environnement.

Le confinement a assurément modifié en profondeur nos habitudes. Et bien que l'on ne sache pas si elles perdureront ou non, il est d'ores et déjà possible de dessiner plusieurs tendances de consommation et de modes de vie héritées de cette période inédite, selon une enquête réalisée par l'institut marketing C-Ways.

"L'observation des tendances montre clairement que la période de confinement a surtout confirmé, cristallisé et accéléré les attentes, attitudes et intentions alter-consuméristes qui préexistaient au Covid-19. Les tendances que nous décryptons ici ne sont pas nées de la crise : elles ont été accélérées par ce contexte exceptionnel", analysent les auteurs de l'étude.

L'enquête a été réalisée à partir de l'outil d'intelligence artificielle Nextrends, utilisé pour compiler et analyser des données récentes issues des moteurs de recherches, des réseaux sociaux ou encore d'enquêtes d'opinion relatives à la consommation des Français.