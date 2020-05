Déconfinement : comment reprendre le sport ?

Si beaucoup de lieux publics restent fermés (restaurants, bars, cinémas), les Belges peuvent commencer à envisager la reprise d'une activité physique en plein air en se pliant aux règles de distanciation sociale et aux gestes barrières.

En douceur et dans le respect des règles sanitaires

On préconise le port d'un masque grand public pendant les exercices d'intensité faible à modérée. Le masque étant incompatible avec la pratique des exercices intenses, on conseille dans ce cas d'en porter un avant et juste après l'entraînement.

Il est également préconisé d'utiliser au maximum ses propres accessoires (clubs, raquettes...) ou à défaut, du matériel nettoyé et désinfecté avant et après son utilisation.

Une reprise progressive est conseillée à ceux et celles qui se remettent au sport afin de limiter les risques d'accidents musculaires ou articulaires.

Pour les personnes ayant contracté le Covid-19, qui ont été placées en isolement ou qui ont été en contact avec des malades confirmés, il est recommandé de consulter son médecin avant de reprendre une activité sportive. Par ailleurs, la pratique de toute activité physique est strictement contre-indiquée en cas de symptômes associés au Covid-19, telle que l'apparition de fièvre et/ou une gêne respiratoire.