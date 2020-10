Covid-19 : les nouveaux télétravailleurs plus sujets au mal de dos

2,5 fois plus de lombalgies depuis le début de la crise sanitaire

L’enquête s’est concentrée sur les plus de 3200 participants qui ont travaillé pendant cette période.

L’organisme conclut qu’environ 10% d’entre eux ont développé une lombalgie alors qu’ils en étaient indemnes auparavant.

Ayant également interrogé ces personnes sur leurs conditions de travail, il a été possible de savoir si elles avaient télétravaillé, pour la première fois ou non, ou si elles avaient continué à se rendre sur leur lieu de travail mais avec une activité parfois plus soutenue, comme par exemple le personnel soignant ou de la grande distribution.

"L’incidence de la lombalgie était environ deux fois et demie plus importante chez les travailleurs qui avaient été nouvellement placés en télétravail" (souvent forcé et sans poste de travail ergonomique à domicile) ainsi que chez ceux qui avaient continué à travailler hors de chez eux mais à un rythme plus soutenu, selon l’étude.

Chez les nouveaux télétravailleurs avec une lombalgie préexistante, l’enquête ne révèle pas de tendance sur l’évolution de la douleur. En revanche, ceux qui ont continué à travailler sur site avec une charge de travail accrue ont un risque de voir leurs maux s’aggraver.