Coronavirus : la nature et les espaces verts, un remède efficace contre l'anxiété ?

Se rendre régulièrement en pleine nature ou disposer d'espaces verts autour de chez soi permettrait de réduire certains des effets néfastes de la pandémie de coronavirus sur la santé mentale, révèle une nouvelle étude.

Pour parvenir à ce constat, les scientifiques ont interrogé 3.000 adultes à Tokyo (Japon) via un questionnaire mis en ligne. L'objectif était d'observer s'il y avait un lien entre cinq troubles ou critères de santé mentale, dont la dépression, l'estime de soi ou le sentiment de solitude, et deux types d'expériences de la nature : la fréquence d'utilisation des espaces verts et le fait d'avoir une vue sur de la verdure depuis son domicile.

L'étude a été menée par des chercheurs de l'Université de Tokyo et publiée dans Ecological Applications.