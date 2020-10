Coronavirus : ces objets du quotidien peuvent aussi vous contaminer

Les billets de banque

Covid-19 : ces objets du quotidien peuvent aussi vous contaminer. - © Pakin Songmor - Getty Images

S’il est fortement conseillé de payer par carte bancaire depuis le début de l’épidémie, et davantage encore de se servir du paiement sans contact, nombreux sont ceux qui utilisent encore des billets de banque et de la monnaie. Deux choses à manipuler avec la plus grande précaution si l’on considère qu’elles passent souvent de main en main et qu’elles ne font l’objet d’aucun nettoyage particulier.

Dans leur étude, les chercheurs du CSIRO indiquent que le coronavirus peut également survivre jusqu’à 28 jours sur les billets de banque, ce qui nécessite de redoubler de vigilance en matière de mesures sanitaires. Le lavage des mains est indispensable entre chaque échange pour réduire le risque de contamination et de propagation. Les écrans des distributeurs de billets et des caisses en libre-service des supermarchés sont aussi concernés par les résultats de cette vaste étude australienne.