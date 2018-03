Conseils aux travailleurs de nuit: pas trop de café, des siestes

Les personnes qui travaillent la nuit doivent éviter d'accumuler une "dette de sommeil", en limitant le café et en faisant des siestes, ont conseillé des spécialistes britanniques.

La revue médicale BMJ s'est intéressée aux personnes pour lesquelles le sommeil est le plus perturbé : les salariés aux horaires nocturnes.

Deux chercheurs en médecine ont synthétisé la littérature sur le sujet et discuté avec des experts pour en tirer quelques conseils concrets, "point de départ à partir duquel développer sa propre stratégie de sommeil".

Tout commence le premier jour de travail de nuit, où il ne faut pas mettre de réveil, ne pas boire de café, et faire une sieste d'une heure et demie dans l'après-midi.

Lors de chaque nuit travaillée, il est recommandé de s'accorder une pause vers le début, commençant par une tasse de café (la dernière) et finissant par une sieste de 10 à 20 minutes. Ensuite, il s'agira de "rester actif", et de "manger légèrement".

À la fin de la nuit, surtout "éviter la caféine et la nicotine" et "essayer d'éviter l'exposition à la clarté", par exemple en portant des lunettes de soleil. Si possible, mieux vaut rentrer chez soi en transports en commun.

Une fois à son domicile, éviter les écrans et toute autre source de lumière pour se coucher le plus vite possible, "dans une chambre calme et obscure". Puis dans la journée, il faut "accepter que tout sommeil vaut mieux que pas du tout de sommeil", même si on dort de manière fragmentée.