Connaissez-vous les 4 saisons de votre cycle menstruel ?

Saviez-vous par exemple que le cycle menstruel a une influence immense sur nos vies de femmes ? Que le niveau d’hormones dans le corps de la femme fluctue constamment et qu’il est, du coup, tout à fait normal et naturel d’avoir une humeur "changeante" ?

Les règles, c’est encore un sujet tabou en 2020. Même si la parole se libère de plus en plus ces dernières années (grâce aux réseaux sociaux notamment), il y a encore du chemin à faire.

Ce 28 mai (comme chaque année depuis 2014), c’est le MH Day ! Le Menstrual Hygiene Day est une journée mondiale consacrée à l’hygiène menstruelle dont le but est de "briser le silence, sensibiliser et modifier les normes sociales négatives autour de la menstruation" peut-on lire sur le site menstrualhygieneday.org . Car aujourd’hui encore, de (trop) nombreuses femmes ne disposent pas d’une bonne information sur les menstruations, ce qui rend parfois l’expérience pénible, voire traumatisante.

Cette petite phrase, on l’a toutes entendue un jour, en particulier lorsqu’on n’est pas "dans un bon mood", ou un peu plus tendue que d’habitude. "Un peu comme si ces changements d’humeur étaient non-souhaitables, qu’il y avait là quelque chose à corriger" remarque Amandine, une maman de 3 enfants qui a co-créé, avec son amie Lenka, une "roue du cycle menstruel" aimantée pour permettre de se situer dans son cycle et de donner à son entourage de précieuses indications. "La femme change, c’est un fait ! On entend souvent que les femmes sont de mauvaise humeur avant l’arrivée des règles. Mais avez-vous déjà observé ce qu’il se passe pendant les autres phases de leur cycle ?"

"Par exemple moi, je me suis rendu compte que dans ma période pré-ovulatoire, j’écris hyper bien, hyper vite, ça sort tout seul. Du coup, dans mon ancien boulot, ça m’est déjà arrivé de planifier l’écriture de mon rapport d’activité en fonction de mon cycle. Si je savais que j’allais avoir mes règles dans 3 jours, ça servait à rien que je m’y mette. J’aurais passé 5 heures à essayer d’aligner 3 mots, ça n’allait ressembler à rien. Alors qu’une semaine après, je savais que ça allait être hyper facile, et c’était le cas" poursuit-elle.

"Bien sûr, ce sont des tendances. Ce n’est pas généralisé, ça dépend d’une personne à l’autre, ça dépend des personnalités… Toutes les femmes n’ont pas les mêmes énergies à chaque fois au même moment du cycle. Mais il y a quand même des tendances qui s’observent […] On s’est rendu compte qu’en prenant tout ça en compte dans notre quotidien, ça pouvait un peu changer notre vie. Parce qu’en sachant ça, on peut adapter un peu nos comportements et on peut fonctionner avec notre cycle et dans le sens de notre cycle plutôt que de s’y opposer et de fonctionner toujours de la même manière" explique Amandine.

La phase menstruelle enfin, correspond à l’hiver : on a besoin de repos et de calme pour se ressourcer.

La phase prémenstruelle correspond à l’automne "et ses bourrasques de vent" : on ralentit, on analyse, on identifie les problèmes … et on a tendance à être très critique envers soi-même et envers les autres. En revanche, c’est à ce moment-là aussi qu’on peut avoir une incroyable créativité, notamment parce qu’on est davantage auto-centrée ;

La phase ovulatoire correspond à l’été car "on rayonne, on se sent sensuelle et belle", et on continue à avoir beaucoup d’énergie physique mais on est plus posée et plus emphatique ;

La phase pré-ovulatoire correspond au printemps car "dans la période qui suit les menstruations, l’énergie physique augmente de façon rapide et on peut déborde d’élan et d’enthousiasme", comme la nature qui s’épanouit et renaît après l’hiver ;

Cette analogie permet d’anticiper les changements d’humeur et d’énergie qui s’opèrent dans notre corps et dans notre tête lors du passage d’une phase à l’autre de notre cycle :

Si on ne prend pas de contraception hormonale , on peut en effet distinguer quatre phases sur un cycle "classique" de 28 jours : la phase pré-ovulatoire (après les règles), la phase ovulatoire (quand l’ovule est prêt à être fécondé), la phase prémenstruelle (où les fluctuations d’énergie et d’humeurs apparaissent) et enfin, la phase menstruelle (les jours de règles). "Comme la nature, la femme passe par quatre saisons", commente Amandine.

"L’information que l’on nous donne se limite souvent à quelque chose de ce genre : "le cycle menstruel c’est quelques jours de saignements plus ou moins une fois par mois". Et c’est une des grandes erreurs que l’on nous communique ! Car le cycle est là constamment. À tout moment, les niveaux de nos hormones changent" explique Lenka dans son e-book "Les quatre saisons de la femme, le secret du cycle menstruel que personne ne nous a appris" .

Pour permettre aux femmes de "se connaître soi-même, se comprendre et accepter que oui ! nous sommes changeantes", Lenka et Amandine ont imaginé une roue du cycle menstruel aimantée, à afficher sur son frigo (ou ailleurs). L’idée ? Indiquer, grâce à cette roue, dans quelle phase du cycle on se situe et pouvoir observer les énergies qui nous animent.

Mais la roue s’adresse aussi à l’entourage. "Il existe déjà beaucoup d’ouvrages sur le sujet. Nous, ce qu’on a voulu apporter en plus, c’est un outil qui permet à la femme de communiquer sur son cycle avec son partenaire". Le petit livret de 16 pages qui accompagne l’aimant lui est d’ailleurs adressé. "On a imaginé que la femme donne ce petit carnet à son homme, mais on peut évidemment l’utiliser à l’intention des enfants, de sa compagne, de ses colocs, de ses parents… ou juste de soi-même".

On y retrouve, pour chaque "saison", les facilités et les difficultés qu’il est possible de rencontrer dans cette phase du cycle menstruel, mais aussi une rubrique "Et toi dans tout ça ?" qui donne des conseils avisés au partenaire en question. "Nous espérons qu’il deviendra le support de nombreux échanges et de partages, clés d’une relation heureuse et épanouie… et d’un monde plus beau !" concluent Amandine et Lenka.