Congé menstruel : des entreprises françaises sautent le pas

Cette idée n'est pas révolutionnaire dans le monde puisque certains pays d'Asie, dont la Chine, la Corée du Sud et le Japon, en ont déjà et parfois même depuis plus de 70 ans (comme au Japon).

"Le 28 mai représente un jour symbolique car cette date porte toutes les missions pour lesquelles nous œuvrons au quotidien : lutter contre la stigmatisation autour des règles et mettre fin à la précarité menstruelle. Nous souhaitons faire changer les choses et commencer par le faire de l'intérieur , au sein de nos équipes", explique Amandine Ranson, Manager pour Intimina France.

Mais qu'en pensent les principales concernées ? Une enquête Ifop diffusée en mars dernier et réalisée pour la marque de culotte menstruelle Eve and co révélait que 68% des femmes y seraient plutôt favorables.

Avis appuyé par la journaliste Élise Thiébaut, auteure du livre "Ceci est mon sang", paru en 2017 aux Éditions La Découverte. "Si 68% le demandent, c'est bien que cela correspond à un besoin ressenti", estime-t-elle dans un article publié par le journal 20 Minutes, dans lequel elle commente les résultats du sondage Ifop.

La journaliste, qui a longuement réfléchi à la question, plaide pour un congé menstruel plus inclusif et égalitaire : "Toute entreprise devra désormais prévoir un congé menstruel (aussi appelé "Journées lunaires") de douze jours par an, quel que soit le sexe de la personne salariée, susceptible d'être pris ou capitalisé en vue d'une activité si possible non productive et relaxante", préconise-t-elle (non sans humour) dans son "Manifeste pour la révolution menstruelle" publié le 28 mai 2020 sur le site de Mediapart.