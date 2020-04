Confinement : trois podcasts bien-être à écouter pour se sentir mieux

Plus que jamais, il est nécessaire de prendre soin de nous ainsi que de notre bien-être physique et psychique en cette période particulière qui bouleverse nos habitudes et notre rythme de vie. Voici trois podcasts axés "développement personnel" - tantôt positifs, tantôt introspectifs - qui vous aideront à adoucir votre confinement et à vous sentir mieux :

Métamorphoses, le podcast qui éveille la conscience

Tous les lundis dès 7h, "Métamorphose le podcast qui éveille la conscience" vous emmène à la découverte de thèmes engagés et positifs. "Chaque épisode est nourri par une vision holistique de l’harmonie du cœur, du corps et de l’esprit" peut-on lire dans la description du podcast. Au programme donc : alimentation saine, quête de soi, engagement, écologie, spiritualité, psychologie, développement personnel, féminin conscient, féminin sacré, pédagogies nouvelles, nutrition, etc. Et en cette période de confinement, Anne Ghesquière, la fondatrice de "Métamorphose le podcast qui éveille la conscience", propose tout particulièrement "des clés avec des invités lumineux pour vous aider à vivre au mieux cette période intense et initiatique … en espérant que cela vous offre des pistes pour cheminer en conscience". → À écouter sur : Apple podcast, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify, Deezer, Youtube, CastBox, Pippa, ou encore TunesIn.

Chloé Bloom : une vie plus saine et plus sereine

Instagrammeuse, Youtubeuse, et entrepreneuse, Chloé Bloom s’est donné pour mission de "vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine". Tous les jeudis, elle propose un podcast qui vous aidera "à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l’alimentation bienveillante, du bien être physique et mental et du développement personnel". Le petit plus ? Les notes du podcast de la semaine de Chloé Bloom sont téléchargeables gratuitement et reprennent des exercices pratiques à réaliser. → À écouter sur : iTunes, Soundcloud, Spotify, Deezer, et Youtube.

Emotions, par Louie Media