Confinement : trois applications pour apprendre à faire "pause" grâce à la méditation

Même si les mesures progressives de déconfinement ont été annoncées, il n’empêche que le temps est long en cette période de confinement ! Et si on utilisait ce temps pour méditer, plutôt que de ruminer et d’angoisser inutilement ?

La méditation - une pratique qui existe depuis la nuit des temps - consiste à mettre notre esprit en "pause" pour porter une attention particulière à ce qui se passe à l’intérieur de nous (émotions, sensations, pensées, etc.) mais aussi à l’extérieur de nous (monde environnant, bruits, etc.). De nombreuses études scientifiques ont démontré que la "mindfulness" (en français : "la méditation de pleine conscience") améliore considérablement la qualité de vie car elle aide à prendre du recul, à lâcher prise, et à diminuer le stress. Evacuer les pensées négatives en se reconnectant à son corps et à son souffle permet de ne plus se laisser emporter par une vague d’émotions anxiogènes. En période de crise, c’est une formidable ressource pour se reconnecter à soi, relâcher la pression et se ressourcer.

Aujourd’hui, la méditation est accessible à tous puisque de nombreux experts du domaine ont créé des applications intuitives pour pouvoir la pratiquer n’importe où (merci la technologie !). La plupart d'entre elles proposent des versions gratuites qui permettent de se lancer dans le grand bain sans devoir débourser un centime. Et pour aller plus loin, les versions premium sont disponibles via abonnement.

En voici 3 qui valent le détour :