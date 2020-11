Confinement : faire le ménage ou monter les escaliers serait bénéfique pour votre bien-être

Les activités ménagères, mais également les trajets quotidiens à pied, pourraient permettre de booster votre énergie et améliorer votre bien-être, révèle une étude menée par des chercheurs de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) et de l’Institut central de santé mentale (CIMH) de Mannheim. Si l’on sait déjà que la marche et le ménage réduiraient les symptômes de sclérose en plaques et que l’activité physique avait un impact positif sur la santé mentale en général, des chercheurs se sont cette fois intéressés aux vertus de certaines activités du quotidien. Publiée dans la revue Science Advances, l’étude montre que faire le ménage, monter les escaliers, ou encore privilégier la marche à la voiture pour de courts trajets, pourrait améliorer le bien-être de façon considérable. Comme le bus, le vélo et la marche seront les trois modes de transport principaux en 2050, nous sommes en bonne passe d’être de meilleure humeur dans le futur. Des recherches qui arrivent à point nommé alors que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont engendré la fermeture des salles de sport et que le confinement est source d’anxiété et de stress. Heureusement, il nous reste la nature et les espaces verts comme remède efficace contre l’anxiété !

Les zones cérébrales en jeu lors de l'activité physique Les participants se sentaient plus alertes et dynamiques juste après l’activité physique - © Justin Paget - Getty Images Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont soumis 67 personnes à des évaluations spécifiques pour déterminer l’impact de l’activité physique quotidienne sur la vigilance durant sept jours. Ils ont pu observer dans un premier temps que les participants se sentaient plus alertes et dynamiques juste après l’activité physique, et que ces deux caractéristiques étaient associées au bien-être et à la santé psychique. Dans un second temps, les auteurs de l’étude ont analysé le volume de matière grise du cerveau d’un groupe de 83 personnes à l’aide d’une tomographie par résonance magnétique pour déterminer quelles zones cérébrales jouaient un rôle dans ces processus quotidiens. Ils ont découvert que le cortex cingulaire sous-génital était important dans l’interaction entre ces activités quotidiennes et le bien-être, précisant que c’est dans cette région du cerveau que les émotions et la résistance aux troubles psychiatriques étaient régulées. Lire aussi : Regarder des vidéos de ces animaux peut réduire votre stress de 50%, d’après une étude