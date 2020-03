Confinement en Belgique : les solutions pour faire du sport à la maison grâce aux réseaux sociaux

Plus

Avec le confinement, les salles de sport sont fermées et les possibilités de sortie sont limitées. Pas d’inquiétudes, voici les nombreuses solutions qui s’offrent à vous pour garder la forme et continuer votre pratique sportive à votre domicile… gratuitement (ou presque) ! Sur les réseaux sociaux, le hashtag #coronaworkout a le vent en poupe et les vidéos de coaching sportif se comptent par centaine. Les profs de sport indépendants essayent de maintenir leur activité, même en période de confinement, en proposant des rendez-vous gratuits et quotidiens avec leurs clients. Petit tour d’horizon des possibilités :

Sur Instagram :



Instragram est indubitablement "the place to be" pour les sessions sportives quotidiennes. Il y en a pour tous les goûts : Décathlon et Basic Fit unissent leurs forces et proposent depuis ce mercredi 18 mars des cours de 30 minutes en live . C’est gratuit, ouvert à tous, et ça se passe tous les jours unissent leurs forces et proposent depuis ce mercredi 18 mars. C’est gratuit, ouvert à tous, et ça se passe tous les jours sur l’IGTV de l’instagram de Decathlon , dans les deux langues (FR et NL).

Côté yoga , de nombreuses salles dispensent également des streams gratuits sur IGTV. On retrouve la salle de sport bruxelloise , de nombreuses salles dispensent également des streams gratuits sur IGTV. On retrouve la salle de sport bruxelloise @yoga.room ; mais aussi @popupyogaconcepts , ou encore @mathilde.bodyfit qui offre une session de 30 minutes tous les jours à 18h. Les clients sont invités à faire une donation pour aider les professeurs durant cette période de confinement, mais les cours restent ouverts à tous.

Et pour du sport sans accessoires, @anatole_enicolo propose des vidéos IGTV avec un programme d’entraînement complet et offre même un mois gratuit (code promo : "FUCKCOVID").

Sur Zoom :

Quand les instagrammeuses ne sont pas sur IGTV, elles sont sur ZOOM, un outil de conférence vidéo utilisable facilement sur toutes les plateformes. L’application héberge par exemple l’institution historique du yoga Brussels Yoga Loft et @joywithjenn, qui propose 4 fois par jour les mercredis, jeudis et vendredis, de cours gratuits de yoga. Pour quelque chose de plus corsé : la salle belge "Mc Boxing Club", dont les cours combinent 50% de boxe et 50% de yoga, donne également des livestreams gratuits sur Zoom. L’occasion de s’essayer à une nouvelle activité sportive ?

Via les applications sportives :

Certaines applications de sport proposent des tarifs réduits durant le confinement. L’application de yoga Downdogapp par exemple, est gratuite jusqu’au 1er avril 2020 et jusqu’au 1er juillet 2020 pour les élèves et les enseignants. Sinon, il y a les classiques "Nike Training Club", "FizzUp" ou encore "7 minutes work out", toujours fidèles au poste !

Sur Youtube :

Youtube, le temple des vidéos workout, est évidemment en première ligne et regorge de sessions de remises en forme "spéciales confinement" : en famille… et avec le sourire . La coach sportive Lucile Woodward (232 k abonnés) a fait preuve d’inventivité en proposant cette semaine un premier live " Fun Family Workout " à faire, comme son nom l’indique,

orientée fitness , la chaîne Youtube de l’émission Plutôt, la chaîne Youtube de l’émission Gym Direct (autoproclamée "la plus grande salle de sport du monde") vous fera faire du sport, comme à la télé.

pour les adeptes de musculation, Et FromHumanToGod a posté récemment un entraînement complet… à partir avec de packs d’eau.

En écoutant des podcasts :

Pas fans des écrans ? Envie de se déconnecter ? Sachez qu’il existe aussi des podcasts sportifs, comme Vital Training de la coach suisse Emilie Cailleau. Tous les matins, un nouvel épisode !

