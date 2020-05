Confinement : comment passer une journée de spa chez soi ?

Le déconfinement n’est pas loin mais cela ne veut pas dire pour autant que la vie normale va revenir en un claquement de doigts. Les thermes ne sont pas encore sûrs de tous ouvrir ni de quand ils vont pouvoir laisser les gens venir prendre le temps de se prélasser mais cela ne veut pas dire pour autant que l’on ne peut pas profiter de soin et de détente. Chez soi, on a une douche/une baignoire et c’est parfois suffisant pour prendre soin de soi et profiter d’une journée (presque) comme au spa.

On commence par une douche Avant de se prélasser, il vaut mieux se laver. Au Japon, personne ne prend un bain pour se laver, c’est une activité de détente et, pour barboter dans l’eau, mieux vaut être propre plutôt que de macérer dans sa crasse. Avant donc de prendre soin de soi, soyons propres et prenons une douche rapide et efficace ou longue et détendante avec un savon doux qui n’agresse pas la peau et qui sent bon les vacances.

Un bain tiède pour se relaxer Maintenant qu’on est propre, on peut (pour ceux qui ont la chance d’avoir une baignoire) se faire couler un bain chaud mais pas trop pour ne pas agresser la peau. C’est le moment de sortir les bombes de bain maison qu’on a faites, les sels de bain qu’on a mélangés ou les huiles essentielles qu’on a achetées pour se détendre. Choisissez une playlist douce et relaxante, préparez un jus détox (mais bon, le but est de se faire plaisir aussi, pas besoin de s’obliger à boire un jus d’épinards si l’on n’aime pas ça) et plongez dans le bain pendant 30 minutes. N’oubliez pas de préparer votre peignoir pour qu’il soit propre, doux et chaud à la sortie du bain.

Un hammam pour enlever les peaux mortes Maintenant que vous êtes détendue, vous pouvez prendre soin de votre corps en commençant par un gommage. Il est impératif de commencer par là puisqu’il ne sert à rien de nourrir une peau dont les pores sont obstrués ou avec une couche d’impureté et de peau morte, le soin ne pénétrera pas. Vous avez ici deux options : un gommage "normal" ou un gommage style "hammam". Pour cette dernière option, vous pouvez étaler du savon noir sur tout votre corps ainsi que sur votre visage puis vous devrez faire couler de l’eau très chaude afin de remplir votre salle de bain de vapeur et ouvrir les pores de votre peau. Laissez agir pendant 15 minutes et rincez-vous ensuite à l’eau tiède en vous frottant le corps avec un gant de gommage.

Ou un gommage aux senteurs d’ailleurs Si vous n’avez pas de savon noir ni de gant de gommage ou que vous préférez les gommages "normaux", vous pouvez vous exfolier la peau du corps avec un gommage aux gros grains et le visage avec un gommage fait pour la peau plus fragile. Prenez le temps et massez-vous en gestes circulaires pour bien enlever toutes les peaux mortes. Si vous voulez vous rasez, c’est le bon moment pour le faire, maintenant que vous avez diminué drastiquement les possibles poils incarnés.

Un soin à l’argile sur tout le corps Des soins à l’argile, vous en trouverez treize à la douzaine. Les bienfaits sont nombreux : anticellulite, antiseptique, cicatrisante, apaisante, etc. Un masque à l’argile est rapidement réalisé, ici contre la cellulite : 2 càc de bicarbonate de soude (drainant et anti peau d’orange)

3 càc de marc de café (supprime les cellules mortes)

4 càc d’argile verte (combat la cellulite et élimine les toxines) Mélangez et rajoutez de l’eau progressivement jusqu’à obtention d’une pâte lisse et onctueuse. Une fois réalisé, massez-vous le corps avec le soin et détendez-vous ensuite pendant 15 minutes avant de rincer à l’eau claire sous la douche.