Comment se réchauffer en télétravail pendant les grands froids ?

Certaines marques s’adressant aux aventuriers prêts à affronter le grand froid proposent des pantoufles thermiques. C’est par exemple le cas de The North Face avec ses pantoufles thermoball. Conçues pour se reposer au camping pendant un trek en montagne, les pantoufles vous apportent confort et chaleur. Vous n’aurez plus jamais froid au pied avec ces petites pépites. Et si on détournait leur usage en utilisation domestique ? Certes le design n’est pas super glamour mais vous garderez vos pieds au chaud toute la journée.