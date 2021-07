Comment l’optimisme peut vous faire plus de mal que de bien ?

L’optimisme à outrance s’avérerait donc toxique c’est pourquoi adopter l’attitude d’un optimiste tragique serait plus salutaire pour son propre équilibre mental mais aussi pour donner du sens et se projeter plus qualitativement dans l’avenir.

Cet autre regard que l’on porterait sur la vie, cette autre attitude qu’est celle de l’optimisme tragique permettrait non seulement de préserver notre bonne santé mais également d’appréhender au mieux notre avenir.

Cet autre état d’esprit trouverait son équilibre dans un cadrage plus réaliste.

Pour cet optimiste plus réaliste, il y a de l’espoir, un but et du sens à trouver dans la vie en considérant conjointement l’existence des émotions, de la souffrance, des difficultés et de la peur. Selon le psychologue autrichien Viktor Frankl, il existerait dès lors un espace pour expérimenter le bien et le mal ce qui nous permettrait d’évoluer, de grandir fort de chacun de ces versants. S’offre à nous en raison de cette attitude, une perspective, une réponse concrète face à nos besoins pour surmonter la pandémie et pour envisager l’avenir.

Considérer conjointement les bonnes et les moins bonnes choses de la vie fait sens et permet de se projeter dans la façon d’y faire face comme l’explique Esfahani Smith, auteur de The power of Meaning. Pour elle, l’optimiste tragique va s’imprégner de chacune des émotions, de toute nature. Il en dégage alors un apprentissage, du sens qui lui permettra d’appréhender l’avenir.

Trouver du sens dans les moments difficiles est un processus plus profond qu’une solution à court terme

Certaines personnes trouveront dans le traumatisme un nouveau souffle de vie, une perspective modifiée qu’on définit comme croissance post-traumatique.

C’est un apprentissage en soi qui rend possible l'émergence d’une perspective sur le plus long terme.