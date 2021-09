Combat warm-up : renforcez votre confiance en vous avant d’aller courir

L’échauffement est important : l’échauffement du corps est important pour tout sport et plus particulièrement pour la course à pied. Si vous commencez à vous entraîner avec des muscles froids, vous courez un plus grand risque de blessures et de tensions. L’échauffement permet également de vous mettre dans un bon état d’esprit.

Restez flexible : détendez vos articulations et vos muscles et stimulez votre circulation. Faites-le de manière active. Réveillez votre corps en faisant des pas ou en marchant lentement. Faites pivoter lentement vos poignets et vos chevilles.