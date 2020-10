Cinq podcasts pour parler règles, "sang" langue de bois.

Même en 2020, le sujet des règles reste difficile à aborder, en particulier pour les jeunes filles et les parents. Un récent sondage réalisé par le site de formation en ligne Kiffe ton Cycle, a par exemple révélé que près d'une Française sur deux (49%) considère que le cycle est un sujet "tabou en famille". Heureusement, les conseils sont à portée d'oreille grâce aux nombreux podcasts consacrés aux règles qui ont vu le jour ces dernières années... À l'instar de ces cinq programmes, disponibles en français ou en anglais.

Parentalité et adolescentes Fondé et présenté par la Bordelaise Sarah Quillier, le podcast "Parentalité et adolescence" aborde de nombreux sujets liés à la puberté et fournit des clés aux parents pour mieux accompagner les ados dans cette étape délicate et ô combien cruciale de l'existence. L'épisode 12 est consacré aux premières menstrues.

Let's Chatte Ce podcast français indépendant réalisé par Charlotte Clément et Emma Chevallier est dédié au sexe féminin, sous le prisme du désir/plaisir mais aussi "des douleurs et des galères". On y parle de règles mais aussi de sexualité, d'endométriose, d'infections urinaires ou de vaginite.

The Periodical Créé par la blogueuse américaine Jessie Braun, le podcast "The Periodical" explore de long en large l'univers très riche des menstruations avec pour fil rouge l'ambition de mettre fin à toutes les stigmatisations auxquelles elles sont associées.

The Sacred Womb Grande adepte de yoga, l'Anglaise Melanie Swan invite à se réconcilier avec les menstruations, et même à les célébrer. Chaque épisode proposé dans son podcast "The Sacred Womb" (en français, "l'utérus sacré") explore un aspect précis du cycle menstruel : syndrome du choc toxique, sport pendant les règles, premières menstruations...