Cinq entrepreneuses lancent Délice, une box dédiée au plaisir

Pour briser les tabous, cinq jeunes entrepreneuses liégeoises ont créé "Délice", une box dédiée au plaisir et au corps.

Audrey, Stéphanie, Sylvie, Sara, et Valérie sont entrepreneuses et originaires de la région liégeoise. Ensemble, elles se sont rassemblées autour d’un projet qui avait du sens pour elles, avec l’objectif de briser les tabous. Chacune à leur manière, elles ont apporté leur pierre à l’édifice. C’est comme ça qu’est née la box Délice, qui décomplexe le plaisir. Orchestrée par Audrey Donsin, cette initiative rassemble cinq produits naturels, à utiliser seul.e ou accompagné.e.

Cinq femmes, un max d’idées

Derrière Délice, on retrouve cinq femmes complémentaires. Audrey Donsin est la fondatrice du AuNOR concept. Elle propose des coffrets de routine beauté complète pour le visage, le corps et les cheveux. Stéphanie Andris a, elle, créé Cabanon et réalise des articles en tissus, zéro déchet. La troisième fille de la bande, c’est Sara Martin Garcia qui a fondé Nicole magazine, un magazine questionnant les idées reçues relatives à la sexualité féminine pour bousculer les mentalités, ouvrir les esprits et partager ses réflexions. Valérie Henrotay est, elle, psychologue, artiste et photographe. Sensible à la question de l’acceptation de soi, elle propose des shootings en toute intimité révélant la force et la beauté de tou.te.s. Enfin, celle qui apporte la touche graphique au projet, c’est Sylvie Vandersanden, fondatrice de Carter Newlife qui organise des ateliers créatifs.

Elles ont rassemblé leurs idées et leurs univers dans le but de réaliser "une box contenant cinq produits naturels et sensuels. À consommer en routine ou au feeling, dans l’ordre ou le désordre, seul.e ou accompagné.e, femme ou homme, pour s’enlacer ou se délasser", expliquent-elles.

Lire aussi : L’histoire du sex-toy en cinq dates

Que retrouve-t-on dans la box ?

Dans cette boîte délicieuse, on retrouve une huile de massage Bobone à l’huile d’argan et au géranium, un baume pour la vulve Baûbo à appliquer au moindre inconfort, un gel orgasmique Goliate, un sex-toy qui combine un aspirateur de clitoris et un vibromasseur, une trousse zéro déchet conçue à la main par Stéphanie, et cerise sur le gâteau : un magazine exclusif qui présente le travail des filles.

Le prix total ? 119€. Les commandes se font sur le site internet d’AuNOR. On n’a pas (encore) testé, mais on compte bien y remédier…