Chocolat : 4 bonnes raisons de craquer à Pâques (et toute l'année)

Un boosteur de moral

Gorgé de nutriments et de minéraux, le chocolat noir est idéal pour booster nos niveaux de magnésium. Vertueux pour lutter contre le stress, la fatigue musculaire et le risque de fractures, les plus gourmets pourront le consommer sous forme de cacao cru pour titiller les papilles. Si l'amertume des fèves pures vous rebute, les produits qui intègrent du sucre de coco, des tablettes de cacao cru ou encore des carrés qui contiennent plus de 70% de cacao seront plus doux en bouche.