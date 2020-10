Chine : plus l'air est pollué, plus les travailleurs consomment du plastique !

Les Chinois font partie des plus gros consommateurs de repas livrés du monde. Or cette habitude de consommation génère beaucoup de pollution plastique. Une nouvelle recherche suggère une corrélation entre la propension des employés de bureau à se faire livrer et la pollution de l'air extérieure en Chine.

Il fait gris, froid et le restaurant le plus proche de votre bureau nécessite au minimum dix minutes de marche. Si vous n'avez pas de cafétéria sur votre lieu de travail, la tentation de vous faire livrer votre déjeuner au bureau est grande. En Chine, ce n'est pas une météo morose mais la forte pollution extérieure qui inciterait les employés à opter pour le service livraison.

Or, répétée sur plusieurs jours, cette habitude augmenterait considérablement les déchets plastiques générés par les emballages alimentaires, selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'université nationale de Singapour (NUS) et publiée dans la revue Nature Human Behaviour.