Ces super-aliments locaux et de saison que vous avez peut-être déjà chez vous

Vous avez un peu trop forcé sur les petits plats fait maison et vous avez "oublié" de manger vos 5 fruits et légumes par jour durant ces deux derniers mois ? Avec le déconfinement, vous souhaitez vous rabibocher avec un mode de vie sain et healthy ? Alors les super-aliments deviendront vite vos meilleurs alliés … si vous savez où les débusquer.

Ils sont anti-âge, anti-inflammatoires et antioxydants. Ils sont réputés pour être bourrés de fibres, de vitamines, et de sels minéraux. Ils peuvent même améliorer notre sommeil ou booster notre énergie et nos défenses immunitaires . Nous parlons bien sûr des super-aliments (appelés aussi superfood), ces nutriments aux qualités nutritionnelles exceptionnelles !

Nous n'allons donc pas vous parler de kale, spiruline, açaï et autres baies de goji mais bien de super-aliments locaux et de saison … dont votre placard regorge sans doute déjà. En voici quelques-uns :

Pas la peine de courir les boutiques spécialisées et les magasins bio pour vous ruiner en achetant des aliments aux noms imprononçables qui viennent de l’autre bout de la planète et qui sont, le plus souvent, desséchés et/ou réduits en poudre. Car les super-aliments existent depuis la nuit des temps, et on en retrouve aux quatre coins de la planète… y compris chez nous .

Quand, pour une étude, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a calculé l’apport de 41 fruits et légumes pour déterminer leur potentiel antioxydant et leur capacité à lutter contre les maladies chroniques en mesurant la densité de 17 nutriments (fibres, potassium, protéines, calcium, vitamines B12, A, C…) , c’est le cresson qui est arrivé en tête ! Particulièrement riche en vitamine C , le cresson stimule le système immunitaire, booste notre énergie , et protège les cellules contre le stress oxydatif. On fait aussi, en mangeant du cresson, le plein de vitamine A … un véritable atout pour avoir une belle peau . Et cerise sur le gâteau : le cresson est également riche en eau, ce qui est fait un excellent diurétique .

L’ail par exemple, est riche en antioxydants. Il est consommé (de préférence cru) pour ses propriétés anti-cancer , pour son action sur l’hypertension et l’excès de cholestérol , ainsi que pour lutter contre les infections virales et bactériennes. L’oignon, lui, agit sur les sphères urinaires et sur le système digestif, prévient l’arthrose et l’ostéoporose , et possède un fort pouvoir antiseptique. Et quant à l’échalote, elle possède elle aussi des propriétés antibactériennes et antioxydantes puissantes.

Dans le top des supers-aliments insoupçonnés, on retrouve aussi les Alliacées. Il s’agit de la grande famille qui englobe l’ail, l’échalote, la ciboule, l’oignon, la ciboulette, et le poireau . Toutes ces plantes sont assez communes… et pourtant, elles ont des propriétés thérapeutiques exceptionnelles (ce que nos grands-mères avaient d’ailleurs bien compris).

Les fraises par exemple, qui sont déjà disponibles depuis quelques semaines, sont reminéralisantes et détoxifiantes. Grâce à leur teneur en vitamines C, elles boostent les défenses immunitaires et le tonus. La cerise quant à elle, est particulièrement diurétique et dépurative, quand la framboise est plutôt appréciée pour ses bienfaits sur la circulation sanguine et ses propriétés anti-inflammatoires. La myrtille est connue pour ses vertus anti-âge , et la mûre protège des maladies cardio-vasculaires.

Dans quelques semaines, ça sera la pleine saison des fruits rouges ! Et là aussi, vous allez pouvoir faire le plein de super-aliments. Car ces petits fruits acidulés et gourmands sont d’une remarquable densité nutritionnelle . Riches en vitamines, en sels minéraux et en fibres, ils aident tous à lutter contre la rétention d’eau . Mais ils ont aussi chacun leurs spécificités.

Evidemment, les super-aliments n’ont pas de pouvoirs magiques. Ne vous attendez pas à voir votre peau se métamorphoser après avoir bu un bol de soupe au cresson, ou de rajeunir de 20 ans après avoir avalé 1 kilo de myrtille (cela va de soi). Ceci étant dit, les super-aliments ont l’avantage de fournir à notre corps une quantité suffisante de fibres, vitamines, et sels minéraux indispensables à son bon fonctionnement, et d’éviter ainsi les carences et autres petits soucis de santé mineurs. D’autant plus qu’aujourd’hui, les aliments que nous consommons ont une valeur nutritionnelle de plus en plus faible, notamment à cause des méthodes de culture industrielle.

Privilégier les super-aliments et y prêter une attention particulière dans la composition de nos repas permet ainsi de s’assurer d’avoir une alimentation équilibrée et complète. L’ail, l’oignon, le cresson et les fruits rouges ne sont que des exemples de super-aliments parmi tant d’autres. Les pommes, les carottes, les graines germées, le miel, l’avoine, par exemple, font également partie des super-aliments que l’on trouve dans nos régions.

Pour aller plus loin et avoir une vision plus complète des super-aliments ainsi que de leurs propriétés spécifiques, voici quelques livres qui traitent du sujet :