Ces boissons qui vous aident à dormir

Au-delà du café qui est déconseillé pour pouvoir fermer l’œil la nuit, quelles sont les boissons recommandées pour une bonne nuit de sommeil et celles qui sont à éviter ? Les aliments et les boissons qui contiennent certains minéraux, des herbes thérapeutiques et du tryptophane – un acide aminé essentiel – peuvent aider votre corps à produire de la sérotonine et de la mélatonine. Deux "hormones importantes pour réguler votre sommeil", explique le Dr Matthew Schmitt, docteur en médecine du sommeil au Piedmont Healthcare en Géorgie. Tout d’abord, deux règles simples à suivre pour bien dormir : ne pas manger ou boire au moins deux heures avant le coucher pour éviter les envies de faire pipi au milieu de la nuit et les brûlures d’estomac éviter la caféine après 14h et l’alcool le soir qui engendrent des allers-retours aux toilettes et des interruptions dans les stades plus profonds du sommeil Il est également important d’avoir une routine le soir avant d’aller vous coucher pour envoyer le signal à votre organisme que vous allez bientôt dormir. Ces routines sont aussi diverses que variées et peuvent, entre autres, comprendre une boisson chaude et 5 minutes de Yoga. Voici quelques boissons apaisantes qui peuvent vous aider à vous détendre avant d’aller dormir.

Thé à la camomille Le thé à la camomille est un relaxant et un somnifère traditionnellement utilisé dans différentes régions d’Iran. L’extrait de camomille, dans une étude de 2017, a amélioré la qualité du sommeil des personnes âgées ainsi que leurs performances quotidiennes par rapport à celles qui avaient reçu un placebo. Il est plein d’antioxydants, favorise la détente et peut réduire l’anxiété.

Thé Ashwagandha Ashwagandha, une herbe vénérée de la médecine alternative ayurvédique indienne, est traditionnellement utilisée pour calmer les nerfs. Il imiterait la fonction de l’acide gamma-aminobutyrique, un neurotransmetteur qui inhibe les réponses excitées. L’Ashwagandha peut aider le corps à se détendre et à se préparer au sommeil, ainsi qu’à améliorer la qualité générale du sommeil.

Thé à la racine de valériane Originaire d’Europe et d’Asie, la valériane est une plante utilisée pour traiter les symptômes d’insomnie, d’anxiété, de dépression et de ménopause. Dans les avantages on retrouve : soulagement de l’insomnie et amélioration de la qualité du sommeil des femmes ménopausées. Près d’un tiers des femmes ménopausées qui ont pris une capsule de valériane deux fois par jour pendant quatre semaines ont déclaré une meilleure qualité de sommeil, a révélé une étude.

Lait chaud et lait doré Grâce au tryptophane, au calcium et au magnésium contenus dans les produits laitiers, boire du lait chaud avant le coucher peut vous aider à mieux dormir. La chaleur rend la boisson plus apaisante et plus facile à digérer. Le lait doré est une boisson traditionnelle indienne composée de lait, de cannelle, de gingembre et de curcuma, riche en curcumine. La curcumine a des effets anti-inflammatoires et apaise les symptômes d’anxiété et de dépression, qui peuvent interférer avec le sommeil.

Thé à la mélisse La mélisse, une herbe parfumée au citron qui provient de la même famille que la menthe, est traditionnellement utilisée pour améliorer l’humeur en plus d’aromatiser la viande, les fruits de mer et les pâtisseries. Une étude de 2011 a révélé une réduction de 42% des symptômes d’insomnie des participants après avoir reçu quotidiennement de l’extrait de mélisse pendant 15 jours.