CBX medical : on a testé les patchs au CBD pour mieux dormir

Flora et Lionel, en couple, vivent en Uruguay, pays ultra-progressiste pour ce qui concerne le cannabis. De son côté, Jonathan participe comme consultant bénévole au lancement d’une ferme de CBD biologique en Grèce. Un jour, Flora, Lionel et Jonathan débattent ensemble des défis actuels de la plante de cannabis et ils décident de tenter leur chance et d’aller jusqu’au bout de leur vision commune : créer CBX Medical.

Ils s’entourent alors d’autres personnes, spécialisées dans différents domaines, dont la pharmacie, et lancent 3 premiers produits (CanSleep, CanShine et CanFlex), disponibles en pharmacie et sur le site internet, www.cbxmedical.com.