Canicule : 2 astuces pour mieux respirer auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé

Voici, en plus des traditionnelles recommandations de bien s'hydrater et de fermer ses volets, 2 pistes pour atténuer la sensation de chaleur.

Pour les chanceux et les chanceuses en vacances à la campagne ou à la mer, les solutions pour se rafraîchir ne manquent probablement pas. Mais pour les autres, respirer sous cet air étouffant peut s'avérer plus difficile.

Calfeutrer ses fenêtres avec de l'aluminium

Quoi de pire qu'un logement mal isolé lorsque l'on est confronté à des températures extrêmes ? On gèle en hiver et on meurt de chaud en été.

Pour ce second scénario, il existe toutefois une solution efficace : poser sur ses fenêtres de grandes plaques de carton recouvertes de papier aluminium. Cette méthode permet de créer un pare-soleil naturel, en repoussant une grande partie des rayons.