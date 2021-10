Cancer : préserver sa sexualité pour mieux combattre la maladie

Quand on lui a diagnostiqué son cancer du sein il y a 4 ans, Amélie, alors âgée de 30 ans, sans aucun antécédent, a d’abord dû digérer l’annonce. "J’étais en plein préparatifs de mon mariage", se souvient-elle en amont d’Octobre rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

Elle doit subir plusieurs opérations. "On ne m’a pas retiré un sein, c’était déjà un grand soulagement." Mais les traitements pour guérir ce cancer "hormono dépendant" provoquent une "ménopause artificielle" : "J’avais des bouffées de chaleur, j’ai pris du poids, perdu mes cheveux, je ressentais une fatigue chronique", confie-t-elle.

Sa vie intime en prend un coup, d’autant que les traitements, qui entraînent une sécheresse vaginale, rendent aussi les rapports sexuels douloureux.

L’oncologue qui la suit à l’institut Gustave-Roussy, en banlieue parisienne, est alors uniquement "'focus" sur ce cancer, qu’il faut éradiquer".

Comme elle, de nombreuses personnes voient leur vie sexuelle bouleversée par la maladie. Et n’ont souvent personne avec qui aborder le sujet. "Il y a une vraie demande des patientes mais peu d’interlocuteurs en face", affirme Pierre Bondil, urologue, oncologue et sexologue. "Sur ce sujet, on reste dans le domaine du tabou, des idées reçues, beaucoup de médecins considèrent que même si c’est important, ce n’est pas la priorité."