Calmtainment : entre la méditation et l'entertainment, trouvez la sérénité

Respirer, méditer, se recentrer sur soi pour trouver la paix "Les plateformes de divertissement transportent les spectateurs dans un monde de calme, encourageant l'attention et l'autonomie", indique le rapport. Au programme de cette tendance, on trouve "Headspace Guide to Meditation", une série animée Netflix. Sortis le 1er janvier 2021, les huit épisodes proposent des méditations guidées ou des techniques de pleine conscience pour apprendre à mieux gérer ses émotions. On peut donc apprendre les rudiments de la méditation, avec comme point de départ la respiration. "Quand vous inspirez, sentez vos poumons se remplir d'air. À l'expiration, le corps relâche la tension et vos muscles se détendent", explique de sa voix de berceuse Andy Puddicombe. L'homme de 48 ans est le créateur de l'application headspace qui a inspiré la série. Les 60 millions de téléchargements dans 190 pays témoignent de l'engouement pour le bien-être mental. Lire aussi : Confinement : trois applications pour apprendre à faire "pause" grâce à la méditation Dans une interview accordée à L'Echo, Andy Puddicombe explique le succès de son application et de la recherche de calme et de paix par plusieurs facteurs. "Auparavant, lorsque vous vouliez apprendre à méditer, vous deviez chercher un centre de méditation. (...) Méditer via son smartphone est devenu une nouvelle façon de voir les choses", explique le créateur. Il ajoute que paradoxalement, les réseaux sociaux ont ouvert une nouvelle porte vers les pratiques méditatives. Le témoignage de nombreux sportifs, artistes ou entrepreneurs a libéré la méditation de son image ésotérique.