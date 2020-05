Bouge à la maison : spéciale jambes et fessiers

Bouge à la maison - Episode 22 : Entrainement spécial jambes et fessiers (22/55) - 12/05/2020 Parce que c'est pas facile de prendre soin de son corps pendant le confinement, les deux frères Manzul et Malik, vous proposent un circuit de 25 minutes d'exercices, faciles, ciblés et qui ne nécessitent pas de matériel particulier.