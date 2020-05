Bouge à la maison : spéciale étirements

Parce que c'est pas facile de prendre soin de son corps pendant le confinement, les deux frères Manzul et Malik, vous proposent un circuit de 25 minutes d'exercices, faciles, ciblés et qui ne nécessitent pas de matériel particulier.

Manzul et Malik vous proposent aujourd’hui un thème essentiel dans le sport : les étirements. On peut en faire après une séance de sport mais aussi de manière isolée. Ils sont une bénédiction pour le corps, s’ils sont bien réalisés.

Le stretching ça sert à quoi ? Les bienfaits du stretching sont multiples : ils rendent les muscles plus extensibles, réduisant ainsi le risque de douleurs ou de blessures. Ils permettent aussi de coordonner les différents groupes musculaires. Pratiqués après une séance d’exercices, ils empêchent les muscles de se raidir. Attention, comme pour toute activité physique il ne faut pas les faire n’importe comment : un échauffement correct est indispensable et il faut travailler en douceur, ne forcez pas.

Étirement N°1 : les triceps Pour commencer cet étirement, prenez une grande inspiration. Vous pouvez même fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Pliez un bras derrière la tête et, à l’aide de l’autre bras, poussez sur votre coude pour le descendre. Expirez en poussant. Bloquez, tenez chaque fois quelques secondes puis changer de bras. On répète : on inspire, on pousse, on expire. Ne forcez pas mais essayez d’aller chaque fois un peu plus loin. Relâchez…

Étirement N°2 : position de l’enfant Asseyez-vous sur les chevilles. Tendez les bras sur le sol, devant vous. Inspirez longuement et, à l’expiration, tendez les bras, essayer d’aller chaque fois un peu plus loin. Réaliser une dizaine de fois l’exercice et, à chaque expiration, on s’allonge.

Étirement N°3 : le cobra (abdominaux) Placez-vous sur le sol, ventre par terre et bras tendus. Les jambes sont aussi tendues à l’arrière. Étirez vos bras de plus en plus haut en montant le menton vers le ciel. Gonflez le ventre. Montez de plus en plus haut comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre tête.

Étirement N°4 : épaules et biceps Asseyez-vous, jambes fléchies, mains tendues vers l’arrière, doigts orientés vers l’arrière également. Avancez votre bassin vers l’avant, en direction de vos pieds. Inspirez et, à chaque expiration, essayez d’aller un peu plus en avant. Ne forcez jamais. Tenez quelques secondes chaque fois…

Étirement N°5 : le bas du dos Assis, jambes fléchies, attrapez le bout de vos pieds avec vos mains. Descendez votre nez vers vos jambes le plus bas possible. L’exercice consiste à faire des petits pas, pied après pied, pour avancer les jambes le plus loin. Maintenez bien la tête fléchie, sur les jambes. Respirez bien, allez jusqu’au point limite mais avant la douleur. Ne forcez jamais, que ce soit en exercice ou en étirement.